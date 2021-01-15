受惠內、外部利多因素 埃克森美孚今年以來已上漲逾22%

埃克森美孚 (XOM-US) 在近期以來受到華爾街的重視，在今年以來的 9 個交易日當中，該公司股價已經上漲逾 22%。大摩和小摩的分析師皆建議投資者買入該股。除了受惠於油價的回升外，監管機構在近期核准了該公司擁有 30% 股權的一條油管，也為該股股價帶來了助益。

報導中指出，埃克森美孚的股價近期同時從內部和外部因素中受益。外部因素來看，石油價格數週來穩步上升，目前處於使幾乎所有美國石油生產商都可獲利的水平。

小摩分析師 Phil Gresh 表示，如果布蘭特原油價格處於每桶 51 美元至 55 美元的區間內，埃克森美孚能夠在不承擔任何債務或出售資產的情況下支付股息。

內部因素來看，埃克森美孚在 2020 年新冠肺炎疫情爆發後，決定將支出推遲幾年，並開始淘汰近期以來不會帶來可持續回報的項目計畫，同時認列多達 200 億美元的天然氣項目資產價值減損。

另外，在本週，聯邦能源管理委員會 (Federal Energy Regulatory Commission) 也核准了一條位在二疊紀盆地的石油管線，其中，埃克森美孚握有 30% 的股權，也有助於推升該股股價。

報導指出，通過以上的積極變化，使得埃克森美孚將能夠做到曾經無法想像的事情，就是在今年從自由現金流中為全部股息的發放供應資金。以目前的價格和支出計算，埃克森美孚的 7% 股息殖利率現在看起來更具可持續性。