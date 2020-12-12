疫情持續惡化 美國延長加墨邊境旅遊禁令至1月21日

美加官員週五表示，由於新冠病例不斷竄新高，基本上至少到 1 月 21 日之前，美國與加拿大和墨西哥之間的邊境將維持關閉。

該決議意味著美國是否開放邊境，要等到拜登政府 1 月 20 日就職之後才會決定。美國自 3 月起首次實施邊境限制，美國國土安全部代理部長 Chad Wolf 在推特上表示，延期一個月的最新舉措是為了「繼續防堵新冠病毒擴散。」

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 週五在推特上提到，「為維護國人安全，我們已將實施中的美加邊境措施再延長 30 日。」

加拿大一直無意取消邊境限制，美方先前曾試圖為了加拿大邊境居民修改該限制。

隨著假期臨近，第二波新冠疫情肆虐美加且正在惡化。根據路透社官方數據統計，美國已連續 4 日每日新冠確診病例超過 20 萬人，週三死亡人數創下 3253 人紀錄。

疫情爆發迄今，美國確診人數已達 1560 萬人，死亡人數累計 292642 人，加拿大則約有 44.2 萬人確診，死亡人數略多於 13100 人。

加拿大統計局在 10 月份表示，8 月美國旅客乘車前往加拿大的人數下降 95.7%，而美國旅客搭飛機前往加拿大的人數下降了 97.9%。

美國川普總統一直考慮放寬非美國旅客的限制，即來自英國、愛爾蘭、巴西和歐洲 26 個申根國的旅客。

11 月 25 日媒體首次報導，白宮正考慮廢除歐洲和巴西的入境禁令，且該計畫獲得白宮新冠疫情工作小組、公衛與其他聯邦機構的支持。

然而，有鑑於歐洲疫情嚴重，川普可能仍會選擇不取消限制，官員指出潛在障礙之一是，歐洲各國也不太可能現在就開放多數美國人到訪旅遊。