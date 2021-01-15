日本TOYOTA缺料 三座工廠暫時停工

日本豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 由於物流問題造成零件短缺，該公司位在日本愛知縣內的三座工廠從 15 日 (週五) 一早停止作業。

根據《日本新聞網》(NNN)15 日報導，豐田汽車從 15 日一早停止生產作業的工廠，分別是位在日本愛知縣豐田市的高岡工廠、堤工廠，以及大府市的豐田自動織機長草工廠，共有三座工廠的四條產線受到影響。

報導指出，根據豐田方面說法，由於物流問題造成零件短缺，工廠的生產作業才會暫時停止。

在汽車生產方面，因受到肺炎疫情影響，造成汽車製造廠難以確保足夠的車用半導體。豐田汽車的美國德州工廠，日前就因為車用晶片短缺而實施減產，不過該公司表示「這次 (日本國內) 工廠停止運作，與半導體短缺沒有直接關係。」

豐田方面表示，三座工廠最快在 15 日下午就會復工。

無獨有偶的，豐田的日本同業速霸陸 (Subaru)(7270-JP) 在日本國內唯一的汽車工廠「群馬製作所」，也在 15、16 日停工兩天。停工理由是全球性的車用晶片短缺造成零組件供應不及，預計進入下週後就會恢復生產。

速霸陸自從元月 11 日起，就已經著手調整工廠的生產步調，估計元月份將有數千輛規模的汽車生產受到影響。