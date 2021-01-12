日經：車用半導體短缺 廣汽豐田部分產線暫時中斷

根據《日本經濟新聞》週二 (12 日) 報導，由於車用半導體的數量不足，日本豐田汽車 (7203-JP) 從 11 日 (週一) 起，在中國的部分汽車產線已暫時停工。

豐田與中國企業合資成立的「廣汽豐田」，停止了第三產線的汽車生產。這也造成轎車與 SUV 的產量減少。該公司向部分的生意夥伴表示，當前產線暫定停止四天時間。

產量的減少幅度將受停工時間左右，根據消息人士說法，廣汽豐田在元月的生產計劃，最多可能減產三成左右。而在 2019 年的時候，廣汽豐田總共生產了 67 萬輛汽車。

這回中國產線的暫時停工，也是為了等待車用半導體的供應轉趨穩定。然而，豐田在美國的汽車工廠也因為車用半導體的供應問題，造成皮卡 (Pickup Truck) 車款「Tundra」的產量減少。車用半導體短缺的影響範圍，已經擴及全球。

而除了廣汽豐田之外，豐田在中國當地還有成立另一家合資公司「一汽豐田」。兩家公司於中國的天津市、四川省、吉林省、廣東省共設有四座工廠。

關於這回車用半導體的短缺問題，豐田的日本同業本田汽車 (7267-JP) 也在今年元月知會部分生意夥伴們要實施減產，光是在中國當地的減產數字就超過 3 萬輛。