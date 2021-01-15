〈美股盤後〉拜登推1.9兆美元新刺激計畫 台積電ADR攜手費半締新高

週四 (14 日) 華爾街等待拜登公布新刺激計畫內容，油價攀升、美元走弱，美債殖利率揚升，台積電帶動晶片股狂歡，台積電 ADR 飆漲逾 6%，費半指數獨強，首破 3000 點大關，登上歷史新高，惟臉書等科技股表現不佳，美股三大指數小幅收黑。

盤後時段，美國當選總統拜登公布 1.9 兆美元新刺激計畫細節，包括把紓困支票提高到每人 2000 美元，每週 400 美元額外失業補助金延至 9 月底等，另一輪刺激法案將於 2 月公布。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，除非出現令人不安通膨和失衡，否則 Fed 不會升息，現在還不是談論 Fed 縮減購債規模和改變近乎零利率政策的時候。

華府政治動盪仍延續，週三 (13 日) 美國眾議院以 232 票對 197 票贊成彈劾川普，使川普成為美國歷史上首位遭二度彈劾的總統。參議院共和黨領袖麥康奈爾拒絕召開緊急會議，這代表在拜登上任前，彈劾程序不會在川普任內完成。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9277 萬例，死亡數突破 198 萬例，美國累計確診超過 2321 萬例，累計死亡數超過 38.6 萬。

週四 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 68.95 點，或 0.22%，收 30,991.52 點。

標普 500 指數下跌 14.30 點，或 0.38%，收 3,795.54 點。

那斯達克指數下跌 16.31 點，或 0.12%，收 13,112.64 點。

費城半導體指數上漲 63.69 點，或 2.13%，收 3,055.64 點。

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