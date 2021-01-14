合一抗體新藥授權案 依約收足簽約金逾8億元

合一 (4743-TW) 今 (14) 日公告，旗下抗體新藥 FB825 授權給國際大藥廠 LEO PHARMA A/S，依據合約已收到第二階段簽約金 1512 萬美元，總簽約金 3360 萬美元、稅後 3024 萬美元 (約新台幣 8.5 億元) 依約全額收足。

合一去年 4 月中與丹麥皮膚醫學藥廠 LEO Pharma 簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 的全球獨家授權協議，其中，第一階段簽約金 1448 萬元 (稅後 1303.2 萬美元)、第二階段簽約金 1512 萬美元 (稅後 360.8 萬美元)，簽約金已依約全額收足。

合一指出，雖然依照合約 LEO PHARMA 支付簽約金，但依據 IFRS15 客戶合約之收入規定，該筆簽約金將於完成美國異位性皮膚炎 2A 臨床試驗後，再行認列相關收入；後續啟動臨床二期人體試驗後，後續研發費用將由授權方負責。

其他新藥開發方面，合一旗下備受矚目的糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101，日前完成台灣 TFDA 藥品諮議小組會議 (藥諮會)，象徵藥證最重要的技術審查告一段落，預計 2 月底前繳交 3 項行政文件後，待主管機關核發藥證。