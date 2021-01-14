鴻海衝刺數位化轉型 今年將複製20座燈塔工廠落地

鴻海集團 (2317-TW) 衝刺數位化轉型，積極推動 F2.0 數字富士康建設，並落實 One Digital Foxconn 戰略目標，展望 2021 年，富士康表示，將繼續打造數字化智能化底座，擁抱產業升級，同時衝刺燈塔工廠，預計今年將複製 20 座落地。

作為全球最大的科技製造服務企業，富士康已形成供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢。鴻海董事長劉揚偉去年親自製定 F2.0 數字富士康轉型戰略及 One Digital Foxconn 轉型目標，富士康正整合服務經驗，運用數字化工具，推動變革暨數字化轉型，以進一步提升核心競爭力，進而引領行業發展的趨勢。

數字富士康 2020 年度數字化轉型表彰及交流大會昨 (13) 日在中國深圳龍華園區舉行，大會上，集團首設的鴻雁獎歷時 6 個月評選出 10 個數位化轉型優秀團隊及 10 名先鋒人物。

從獲獎團隊與人物的場域分佈來看，分別來自成都、重慶、武漢、龍華、觀瀾、煙台、廊坊、寶科等不同園區，這也是富士康啟動 F2.0 數位化轉型戰略以來，在各園區成功導入自動化、網絡化、數字化、智能化等先進技術，在生產及運營管理等方面，取得顯著成果，也為日後建立企業層面的現代化運營系統提供成功範例。

展望今年，富士康表示，將繼續打造數字化智能化底座，擁抱產業升級，也將推進燈塔工廠集群建設，預計複製 20 座燈塔工廠落地，落實 One Digital Foxconn 戰略目標，推動富士康工業互聯網及智能製造發展，為集團 F3.0 轉型夯實基礎，進而加速集團轉型升級。

富士康指出，在副董事長李傑指導下，集團工業互聯網辦公室去年主導推行 10 座內部燈塔工廠的改造，涵蓋模具生產、CNC 加工、表面貼裝、系統組裝等重點場域升級。同時舉辦數字富士康生態合作夥伴大會，吸引上百家合作夥伴共建生態，搭建燈塔工廠及智能製造能力評價體系，在推動集團數字化發展的同時，賦能生態合作夥伴。

對於什麼是數字化？李傑認為有很多含義，對富士康最核心的含義，就是競爭力越來越好。他說，自動化是解決人做不好、不想做的事情，智能化是解決人不能做的事情，數字化則是幫助人讓數據做決策，進而減少不必要的重複工作、人員浪費和人員參與。

李傑強調，數字化轉型不是一項技術和管理系統，而是一個組織文化，是集團轉型的 DNA。他希望，富士康未來能夠建立新的組織文化，以數字富士康作為標竿傳承給下一代。