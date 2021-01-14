〈美股早盤〉傳拜登將推2兆美元紓困案 美股全線高開、台積電ADR飆6%登新高

美國周四 (14 日) 公布最新失業金數據大幅回升至近百萬人，市場正在觀望拜登 (Joe Biden) 公布最新紓困方案細節，美股周四 (14 日) 高開，道瓊工業指數漲逾 150 點或 0.5％，標普 500 指數漲 0.2%，那斯達克指數漲 0.4％，費半漲 1.8%。台積電 ADR(TSM-US) 早盤飆 6% 登上歷史新高。

美國總統當選人拜登預計周四公佈最新紓困方案，規模可望達到 2 兆美元，即將上任的國家經濟委員會主席 Brian Deese 日前透露，新紓困計畫將包含 2000 美元的現金支票，同時為疫苗接種作業、失業保險以及學校和家庭提供更多支持。

儘管如此，美國眾議院周四以煽動暴亂為由就川普彈劾案進行表決，最終以 232 票比 197 票通過表決，川普成為美國歷史上首位任內兩度遭彈劾的美國總統。

勞工部公布最新失業金數據顯示，截至 1 月 9 日當周，美國初領失業金高達近 97 萬人，大幅高於預期和前值，顯示疫情仍導致就業市場承壓。

根據約翰霍普金斯大學數據，自疫情爆發以來，全球累計新冠肺炎確診數已突破 9248 萬人，累計死亡將近 200 萬人，疫情延燒不斷。其中，美國累計確診數超過 2300 萬人，累計死亡 38 萬人，疫情嚴峻程度名列全球第一。

個股消息面，多家外媒報導稱，美國政府考慮取消將阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊及百度 (BIDU-US) 等中企列入投資黑名單的計畫，消息激勵阿里巴巴與百度開盤漲逾 3%。

截至台北時間週四 (14 日)22 時許：

道瓊指數上漲 153.10 點或 0.49%，暫報 31213.57 點

那斯達克上漲 51.53 點或 0.39%，暫報 13180.48 點

標普 500 指數上漲 8.76 點或 0.23%，暫報 3818.60 點

費半上漲 53.61 點或 1.79%，暫報 3045.56 點

台積電 ADR 上漲 6.95% 至每股 127.52 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.093%

紐約輕原油下跌 0.60% 至每桶 52.59 美元

布蘭特原油下跌 1.03% 至每桶 55.48 美元

黃金下跌 0.54% 至每盎司 1844.90 美元

美元指數上漲 0.17% 至 90.50 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤上漲 21.02％，至 38 美元。

外媒日前報導，寵物電商公司 Chewy 共同創辦人、GameStop 大股東 Ryan Cohen，以及另外兩名前任高層決定加入 GameStop 董事會，以促進公司轉型，上述原因加上年底銷售旺季表現優異，近來引發買進海嘯 (a long buying tsunami)。

達美航空 (DAL-US) 早盤上漲 2.20％，至 41.34 美元。

達美航空週四 (14 日) 公布 2020 年 Q4 營收報 39.73 億美元，年減 65%，優於 Refinitiv 平均預期的 35.9 億美元，Q4 淨虧損雖較上季下滑，仍達 7.55 億美元，調整後每股虧損 2.53 美元，高於 Refinitiv 平均預期。疫情影響下，該公司 2020 年全年淨虧損達近 124 億美元，創下歷史新高。

展望未來，達美航空表示，今年 Q1 營收預計較去年同期下滑 60%-65%，遠糟於分析師預期的下滑 48%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.22％，至 843.99 美元。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 以觸控銀幕故障為由，要求特斯拉召回 2012 年至 2018 年間生產的 Model S 和 Model X 汽車，召回數量約 15.8 萬輛。特斯拉向 NHTSA 證實，有鑒於於記憶體裝置容量有限，所有 MCU 的故障情況屬於不可避免。

每日關鍵經濟數據：

美國上周 (1/9) 初領失業金報 96.5 萬人，預期 78.9 萬人，前值自 78.7 萬人下調至 78.4 萬人

美國上周 (1/2) 續領失業金報 527.1 萬人，預期 500 萬人，前值 507.2 萬人

截至 1 月 9 日當周，美國初領失業金人數接近 100 萬人，創去年 8 月底以來最高水平。(圖：Zerohedge)

華爾街分析：

SYZ Private Banking 私人銀行投資主管 Luc Filip 表示，額外刺激措施將有利於股市，同時增強經濟增長預期，關鍵在於如何將效果呈現於實體經濟，再到小企業。

Natixis Investment Managers 全球市場策略主管 Esty Dwek 表示，將密切關注有關央行針對近期美債殖利率上揚的任何行動。

Capital Economics 助理經濟學家 Adam Hoyes 表示，未來幾年美國通膨率將高於多數人預期，並認為投資人已高估了 Fed 收緊貨幣政策的速度。