〈美股盤前要聞〉拜登有望推出2兆美元刺激方案 美股期貨上升

總統當選人拜登可能將推出一項約 2 兆美元的刺激方案。川普成美國史上首位二度遭彈劾的總統。週四 (14 日) 道瓊期貨漲 0.21%，標普 500 期貨漲 0.06%，那斯達克 100 期貨跌 0.29%。

1. 拜登將公布財政刺激細節 助理：規模約 2 兆美元

美國總統當選人預定美國當地周四晚間公布數兆美元刺激方案的細節，CNN 周三 (13 日) 率先報導，拜登助理最近告知國會議員，規模約在 2 兆美元。

一名密切接觸拜登團隊的議員透露，拜登團隊的財政刺激方案目標遠大，但規模仍可能改變。提案內容將包括直接發放現金、大手筆的州和地方政府援助等，包含疫苗發放以及其他緊急支出。

儘管民主黨目前在眾院和參院都掌握些許過半優勢，且共和黨人近來多次表明仍不願支持大規模紓困計畫，拜登和民主黨仍認為終將快速通過紓困案立法，某些民主黨人更強烈要求拜登必須擴大刺激規模。

白宮國家經濟委員會 (NEC) 主席 Brian Deese 周三透露，額外財政刺激將包含 2000 美元現金支票、失業保險等疫情援助措施。

2. 川普成美國史上首位二度遭彈劾的總統

週三 (13 日) 美國眾議院以 232 票對 197 票贊成彈劾川普，使川普成為美國歷史上首位遭二度彈劾的總統。

上週三 (6 日) 川普推文喊話永不放棄、永不認輸後，川普支持者失控闖入國會大廈爆發流血衝突，其中有一名員警死亡、另有四人死亡。眾院民主黨週一提出一項彈劾條文，指控川普煽動叛亂，破壞政權和平交接。

週二副總統彭斯已表態，拒絕透過憲法第 25 修正案解除川普的總統職權。週三眾院進行全院表決，以 232 票同意對 197 票反對，通過彈劾川普，有 10 位共和黨員倒戈。

川普現在面臨參議院審判，外界普遍預計在該院被無罪釋放。參議院定罪需要三分之二多數，這意味著需要 17 名共和黨加入 50 名民主黨員，但無論如何，當選總統拜登就職前，彈劾程序將不會在川普任內完成。

3. 英日南非後 美國也出現「全新變種病毒」

全球新冠疫情持續延燒，儘管輝瑞、Moderna 等疫苗已陸續問世，巴西、英國和日本相繼傳出新冠變種病毒，讓疫情更加雪上加霜，週三 (13 日) 最新消息傳出，全球疫情最嚴重的美國也出現「全新變種病毒」。

美國俄亥俄州研究員週三表示，該州發現 2 種可能源自美國本土的新冠變種病毒，其中一種毒株已遍及俄亥俄州。

研究人員稱，就像在英國變種毒株一樣，美國的變種病毒似乎更具傳染性，但預計不會降低疫苗的療效。

4. 高通斥資 14 億美元收購 CPU 新創 Nuvia

高通 (QCOM-US) 週三 (13 日) 宣布，將斥資 14 億美元收購由前蘋果員工創辦的 CPU 設計新創 Nuvia，盼能在關鍵晶片領域與競爭對手蘋果 (AAPL-US) 與英特爾 (INTC-US) 正面交鋒。

高通表示，Nuvia 在 CPU 設計領域的專業知識，有助其提高晶片性能和電源效率，該公司計劃將 Nuvia 處理器整合至自家產品，為旗艦智慧手機、下一代筆記型電腦、資訊娛樂以及駕駛輔助系統等應用提供動能。

分析指出，這筆交易可能有助於高通減輕對 ARM 的依賴。目前該公司多數晶片均採用 ARM 直接授權的運算核心，Nuvia 的 CPU 核心雖然也採用 ARM 的基礎架構，但屬於客製化設計，這有助於高通在短期內降低來自 ARM 的部分授權成本，長期來看，則能幫助高通更容易轉向競爭對手的架構。

5. 川普要求美國人期限前賣出所持相關陸企證券

白宮周三 (13 日) 表示，川普總統已經簽署一項命令，強化了去年 11 月禁止美國投資據稱具中國軍方背景企業的規定，在他任期僅剩的最後幾天，加強對中國進入美國市場的限制。

根據修訂後的命令，美國投資者被要求，要在 2021 年 11 月 11 日前，完全剝離被美方列入黑名單公司的證券。 這一變化擴大了 11 月時行政命令的範圍，原本命令只限制投資人在期限之前不得購買那些證券。

迄今為止，美國國防部已經將 35 家中國公司及關聯企業列為黑名單，包括中國最大的晶片製造商中芯國際，與石油巨頭中海油。

如果拜登上任後，沒有修正此次命令，美國投資公司和退休基金，將必須在 11 月 11 日前，售出所持中國涉軍企業的股份。