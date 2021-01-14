永豐銀首創AI估價結合街景地圖 秒估房貸服務六都、新竹先適用

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行「秒估房貸」服務全面升級，即日起，導入人工智慧 (AI) 估價模型並結合電子地圖，提升民眾購屋、理財的便利性；永豐銀行零售管理處處長江靜美表示，「秒估房貸」導入以 AI 為基礎的「自動估價模型」(AVM；Automated Valuation Model)，協助民眾迅速掌握房屋可貸額度，同時結合街景及電子地圖，分析交通、文教、休閒、警政與醫療等多元生活機能，開啟智能金融新里程。

「秒估房貸」所導入的 AVM 由永豐自行開發，永豐金控數位科技處處長張天豪表示，不動產價格備受文化、法令與當地市場需求影響，跨國差異性大、估價模型難以相互借鏡，例如在台灣「車位」對房價的影響即與國外有顯著的差異；這次上線的 AVM 係利用約百萬筆自有資料加上不動產實價登錄成交數據，由 AI 學習建構而成，同時，為因應資料來源的多樣性，此 AVM 在資料前處理的步驟也比以往繁複，單筆包含多個物件的交易均須進一步拆解，以提高模型效度。

張天豪指出，從資料清理到 AI 模型優化，歷時 8 個月開發的 AVM 混合約 100 個模型而成，納入鄰近公共設施、車位與所在樓層等多重因素，並由 AI 研判、分析及估算，摒除人為主觀意識，提供更精準且科學化的金融服務。

江靜美指出，AVM 深入分析每筆物件的區域行情，包括透過計算擔保品與周邊交通據點或公園綠地等設施的距離，並探勘鄰近學區或社區等特有樣貌，以豐富的資訊結合運算方法評估價格。相較以往使用的評估方式，導入 AVM 推動房屋估價智能化，省時、省力也提升服務效率。

除一般民眾使用的「秒估房貸」服務外，永豐銀行內部鑑價作業亦同步導入 AVM；江靜美表示，AVM 率先適用於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都及新竹縣市電梯住宅大樓的鑑價流程，輸入住宅物件的地址等資料，即啟動價格自動檢核機制，迅速獲得價格分析評估，加上房屋現場勘查人員均配備行動裝置便於即時作業，可大幅縮短作業流程。