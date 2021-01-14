〈台積電法說〉去年Q4純益季增4% EPS 5.51元續寫新高 全年賺近2個股本

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開法說，並公布去年第四季財報，雙率均優於財測預期，並改寫新高，單季稅後純益 1427.7 億元，季增 4%，年增 23%，每股純益 5.51 元，純益與 EPS 續寫新高；全年稅後純益 5178.85 億元，年增 50%，每股純益 19.97 元。

台積電第四季營收達 126.8 億美元，季增 4.4%，年增 22%，新台幣營收約 3615.32 億元，季增 1.43%，年增 13.97%，毛利率 54%，季增 0.6 個百分點，年增 3.8 個百分點，優於財測預期的 51.5-53.5%，營益率 43.5%，季增 1.4 個百分點，年增 4.3 個百分點，也優於財測預期的 40.5-42.5%；稅後純益 1427.7 億元，季增 4%，年增 23%，每股純益 5.51 元。

台積電去年全年營收達新台幣 1 兆 3392.55 億元，年增 25.2%，毛利率 53.1%，年增 7.1 個百分點，營益率 42.3%，年增 7.5 個百分點；稅後純益 5178.85 億元，年增 50%，每股純益 19.97 元。

以製程來分，台積電第四季 5 奈米製程出貨占晶圓銷售金額 20%，7 奈米 29%，16 奈米 13%。

從各大平台應用來看，台積電第四季成長動能主要來自車用電子、消費性電子及智慧型手機平台，營收分別成長 27%、29% 及 13%，而高效運算、物聯網營收則衰退超過 1 成。