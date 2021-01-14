企業迎數位轉型浪潮 緯創林憲銘提三大重點

緯創 (3231-TW) 旗下數位教育平台緯育今 (14) 日舉辦年會，緯創董事長林憲銘出席活動表示，數位轉型已是現代企業不得不面臨的選擇，認為企業數位轉型有三大方向、重點需要關注，包含掌握技術科技、組織結構調整、人才等。

林憲銘表示，台灣是全球唯一可以舉辦實體活動的地方，除了政府防疫措施得宜外，背後的數位能力也是關鍵，緯創的數位轉型也正是 Google 台灣前董事總經理簡立峰啟發的。

林憲銘進一步指出，緯創在 2005 年營運做了一次很大的翻轉，內部也訂下營運基本方法，但 7-8 年後隨著高科技蓬勃發展，若產業沒有自覺、改變就會被淘汰，因此緯創開始導入數位轉型，認為現在很多「科技公司」，其實自身運用科技的能力並不是太好。

針對企業數位轉型，林憲銘提出有三大方向、重點，首先技術科技早已存在，企業需要去思考找到對的方法運用，其次則是組織結構，包含領導人改變、組織調整或是成立專責單位，最後則是人才，數位轉轉型需要足夠且合適的人才。

林憲銘表示，數位轉型是現代企業不得不轉的選擇，對台灣規模較小、中小企業來說，更需要整個台灣社會協助、建立 Networking，減輕中小企業負擔，才能維持台灣生產力、競爭力，創造更多 GDP 以外的附加價值。

面對近年國際政經局勢變化、競爭格局改變，加上疫情等突發事件，林憲銘指出，緯創跟十年前相比，因為朝數位轉型方向轉型，也讓緯創更有能力去支撐營運，緯創從過去僅有 5-6 個廠區，到現在全球 22 個廠區都導入數位轉型。