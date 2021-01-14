盤前財經大事搶先讀2021年01月14日

今日操盤前瞻

中國 12 月進出口

美國上周初領失業金人數

法說會：台積電、正淩、文曄、神隆

股東會：葡萄王

WSJ： 阿里騰訊百度逃過一劫！美政府不會禁止投資

週三 (13 日)《華爾街日報》報導，美國政府將不會禁止美國人投資中國網路三巨頭「阿里巴巴、騰訊與百度。」閱讀全文...

高盛：兩大因素驅動下 美股短期內恐回調

美股上週多頭氣盛，三大指數均收紅創歷史新高。但高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 認為，對聯準會 (Fed) 收緊量化寬鬆 (QE) 的預期，加上近來長債殖利率殖利率衝高，兩大因素恐導致市場短期回檔。閱讀全文...

鴻海攜吉利合組公司 富士康主導委派董事長、執行長

鴻海 (2317-TW) 昨 (13) 日宣布，旗下富士康與浙江吉利控股，共同簽署戰略合作協議，未來將成立合資公司、雙方各持股 50%，富士康將取得多數席次，合資公司董事長及執行長也將由富士康指派。閱讀全文...

信驊訂單出貨比 200% 今年營收、獲利年增上看 20% 續創高

信驊 (5274-TW) 昨 (13) 日舉辦新品發表會，董事長林鴻明指出，今年兩大產品線 BMC(遠端管理晶片)、非 BMC 需求相當強勁，B/B Ratio (訂單出貨比) 高達 200%，上半年營收可望逐季成長，全年將再創新高，法人估，年增幅約達 15-20%，獲利因產品組合優化，成長幅度再大於營收年增幅。閱讀全文...

台積電飛越 600 元大關貢獻逾百漲點 台股大漲 269 點收 15769 點締新猷

新台幣兌美元昨 (13) 日早盤強升逾 5 角，再度觸及 27 字頭，在資金行情簇擁下，權王台積電驚天站上 600 元大關，約貢獻大盤 112 漲點，聯發科、聯電、鴻海等電子股也成為多頭焦點，加權指數終場大漲 269.28 點或 1.74%，收 15769.98 點，續締新猷，逐步邁向「萬六」，成交金額為 3607.9 億元。閱讀全文...

〈觀察〉鴻海車用布局擬打造亞洲版麥格納 劍指蘋果 Apple Car

鴻海 (2317-TW) 積極與車廠合作，除擴大零組件出海口外，也是彌補最缺的造車能力，在車用佈局儼然要打造亞洲版的麥格納 (Magna International)，隨著鴻海在電動車市占率提升、並展現供應鏈管理實績，有助未來爭取更多品牌、Tier 1 客戶，劍指蘋果 Apple Car 訂單。閱讀全文...

遭證交所專案調查 光磊：內稽、內控沒問題

LED 廠光磊科技 (2340-TW) 傳因公司內稽、內控有疏失，遭證交所專案調查，雖然結算數字沒有錯誤，但不排除有更正、重編財報的可能。對此，光磊昨 (13) 日回應，將配合證交所調查，但公司內稽、內控基本上沒有問題。閱讀全文...