變種病毒肆虐英國 單日確診爆增上萬人

英國的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情急速升溫，單日確診人數較前日剛寫下的歷史紀錄多逾 1 萬人，已衝破 5 萬大關，令人憂心病床不足問題。

根據《日本放送協會》(NHK) 報導，在包含倫敦在內的英格蘭東南部等地，被認為傳染力更強的變種病毒正不斷擴散，造成英國確診人數遽增。

當局雖已採取更嚴厲的外出管制措施，但疫情並未因此減緩，週二 (29 日) 當天的新增確診高達 5 萬 3135 人，比起前一天的單日確診新高整整多逾 1 萬人。

此外，週二有 414 人因疫情身亡，疫情爆發至今累計死亡人數超過 7.1 萬人。

在醫院接受治療的人數增加，特別是倫敦所在的英格蘭地區，住院患者超過 2 萬人，已經超越今年春天時的疫情高峰。

病床數量令人憂心。英國衛生大臣漢考克 (Matt Hancock) 在推文上表示：「由於新冠病毒，我們的醫療面臨了前所未見的壓力。」

據英國當地媒體說法，英格蘭實施的嚴格外出管制，很可能擴大到鄰近地區。

美國科羅拉多州的衛生當局 29 日宣布，當地發現與英國變種病毒相同的確診案例，是美國首例。確診案例是住在該州的 20 多歲男性，沒有英國旅遊史，目前正接受隔離治療，並調查是否有其他民眾曾和患者有密切接觸。