〈台積衝破600元〉明法說可望釋利多 仍有5家外資目標價不到600元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今年開紅盤以來股價連日飆漲，今 (13) 日衝破 600 元關卡，站上 605 元新天價；目前仍有 1 家外資維持「持有」評等，5 家外資目標價不到 600 元，台積電明 (14) 日將開法說，市場預期將釋出樂觀展望與利多消息，看空或保守看待後市的外資，在法說會後可望認錯升評、進而上調目標價。

台積電今年 1 月 4 日開紅盤以來，獲外資回補力挺，連日改寫歷史新天價，市值接連突破 14 兆、15 兆元大關，累積今年以來市值已激增超過 1.89 兆元。

趕在台積電召開法說會前夕，外資看好今、明年資本支出均將維持高檔，加上英特爾委託台積電代工的訊息漸趨明朗，半導體庫存調整疑慮也獲釋疑，外資本 (1) 月相繼調升目標價；已有 14 家內外資看好台積電股價衝 600 元，目前外資圈最高目標價為聯博的 800 元。

里昂證券去年 12 月開第一槍，點出蘋果將啟動首波砍單，示警台積電面臨庫存調整風險，股價短線可能漲不太動，重申買進評等與目標價 600 元。不過，在台積電董事長劉德音出面澄清沒有庫存修正風險後，里昂改口喊出四利多，並將目標價提高至 650 元。

目前外資對台積電的評等幾乎全為「買進」或「優於大盤」，僅大和證券維持「持有」評等，且雖然台積電股價已衝破 600 元大關，仍有 5 家外資目標價不到 600 元，包括大和證券、野村投信、晨星、麥格理資本、瑞穗銀行，目標價分別為 488 元、530 元、540 元、546 元、590 元。