〈房產〉雙北捷運站區宅 去年中山國小與幸福站周邊交易量稱王

台北捷運自 1996 年 3 月開始營運至今將邁入第 26 年，捷運站區成為購屋條件的重要指標，房仲業者據實價登錄資料，統計 2020 年位於雙北市境內的捷運站周邊交易量前五名，台北市第一名為中山國小站周邊，新北市第一名為幸福站周邊區域。

台北市捷運站區依交易量排名依序為中山國小站、內湖站、新北投站及古亭站；而新北市前五名分別為幸福站、新莊副都心站、林口站、蘆洲站及景安站，如以捷運線來觀察，中和新蘆線有 4 站入榜，是大台北買氣最夯捷運線；而雙捷運站憑藉著交通、生活機能與地段優勢，也深獲購屋民眾青睞，西門站、古亭站與景安站三站強勢入榜。

盤點台北市 2020 年各捷運站的交易量，2020 年以「中山國小站」交易 490 件穩坐冠軍，「內湖站」及「新北投站」分別以 295 件及 293 件居二、三名。永慶房屋業管部協理謝志傑表示，「中山國小站」周邊生活圈發展成熟，各項機能完備，產品型態多元，且住宅均價 59.7 萬元，與台北市中心捷運宅相比較為親民，因此受到不少自住民眾的青睞。

位居第二的「內湖站」，在內湖科學園區吸引許多高科技產業及企業總部的進駐下，帶入龐大的就業人口，購屋需求也隨之提升，加上周邊生活機能便利，因而成為內湖科技人購屋首選，近期因交易多筆高單價住宅，如「雙湖匯」及「潤泰京采」，更是推升住宅均價來到每坪 60.8 萬元。「新北投站」則因「4」字頭的親民房價，吸引不少首購民眾進場購屋，成為北市熱銷捷運站第三名。

而新北市由通車即將滿周年的環狀線「幸福站」居冠，交易量高達 492 件，謝志傑指出，幸福站緊鄰新莊舊市區和頭前重劃區，周邊公共設施、學區、商圈資源完善，房屋價格親民，因此吸引想逐捷運而居的首購族入住。

再來是一甩過去荒涼、不便的印象，強勢回歸的「新莊副都心站」，受惠於宏匯廣場開幕，以及新北知識產業園區、中央合署辦公大樓、台灣電影文化園區等建設題材，加上便捷的交通及生活機能陸續到位，吸引到不少置產客群，以 418 件排名第二，今年也因成交多筆高單價住宅，如「遠雄九五」、「宏普 MAX」及「中央星鑽」，讓住宅均價來到 43.3 萬元。緊追在後的是「林口站」以 414 筆位居第三，隨著政府、企業重大建設相繼落實，加上機場捷運通車帶來的交通便利性，讓當地商業與生活機能愈加完善，在眾多題材的逐步到位下，加上「2」字頭超甜房價，自然吸引首購及置產族群的進駐。

最後，謝志傑指出，若從捷運線觀察，可以發現今年雙北市熱銷捷運站中，捷運中和新蘆線共有 4 個站點上榜，包括中山國小站、古亭站、蘆洲站及景安站，可說是大台北買氣最夯捷運線。主要因中和新蘆線因橫跨北市、中和、新莊、三重與蘆洲，行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能成熟、工作機會多，且房價從「3 字頭」到「7 字頭」都有，具有多樣性的選擇，也因此成為民眾熱門購屋捷運線。

如從雙捷運站觀察，則有西門站、古亭站與景安站上榜，因周邊生活圈發展完善加上捷運轉乘的優勢，南來北往交通相當便利，只要價格合理，民眾在周邊購屋意願相當高。