大選落幕+紓困有望 美股新年首周吸金近百億全球之冠

美國大選塵埃落定，加上新一輪紓困可望加碼，激勵美股多頭氣勢，美股基金今 (2021) 年首周大舉吸金近百億美元，淨流入高居全球之冠，法人表示，美國新一輪刺激政策亦有望加速修復經濟並帶動通膨與企業獲利正向增長，有利美國股市表現。

根據統計，國際資金在 2021 年首周大舉回補美股基金，單周流入 99.08 億美元，較前周翻倍，為各區域基金之最，成為全球股市搶錢急先鋒。

摩根全球創新成長型產品經理陳若梅指出，民主黨同時贏得總統與國會多數優勢，市場看好國會將通過更積極財政刺激法案，激勵美股續創新高單周淨流入達 99.08 億美元，吸金稱霸全球。

陳若梅表示，即便民主黨完全執政，未來不論在加稅與各項產業改革等重大法案上採取極端做法的機會有限；此外，美國新一輪刺激政策亦有望加速修復經濟並帶動通膨與企業獲利正向增長，整體而言仍有利美國股市表現。

從總經數據來看，美國 12 月 ISM 製造業指數由 57.5 直接跳升至 60.7，不僅遠高於原先市場預期，也再創 2018 年 9 月以來新高，整體經濟呈現逐步復甦趨勢明確，加上過往歷史經驗顯示美股向來「熊短牛長」，指數創新高後隔年續漲機會仍大，可留意盤面輪動機會。

富蘭克林證券投顧分析，新年尹始全球風險性資產多頭氣勢如虹，其中又以美股躍居盤面要角，能源、原物料、金融及工業等價值循環類股漲勢領先，而疫苗、半導體晶片需求強勁及電動車題材火熱，支撐生技及全球科技股維持強勢。

展望後市，富蘭克林證券投顧認為，未來一週國際消費電子展 (CES) 及摩根大通醫療年會即將登場，有望進一步推升雙技產業表現。