ｅ指完勝 機器人理財存基金輕鬆拚財富

「漲多還能再進場嗎？」對於許多投資人心中的痛點，富蘭克林投顧表示，定期定額存基金的作法能降低人性弱點，進一步交給理財機器人從選股打造客製化資產配置、到隨市場氣氛動態調整投資組合，一條龍式的基金理財服務，讓投資人更能輕鬆理財。

國民理財機器人 低門檻、VIP 級理財規劃

依金管會最新統計，截至 2020 年 11 月為止，機器人理財的投資人數與資產規模較前年底雙雙大幅成長，富蘭克林率先降低投資門檻，單筆投資只須三萬元起，定期定額則是每月五千元起，即能擁有國民理財機器人強大的服務，適時自動因應市場變化動態調整出最佳攻防組合，同時 24 小時智能客服搭配專人諮詢，讓投資理財更為得心應手。

雙核心「雙收益」投資組合 e 帳戶存基金掌握潛力趨勢

透過智能理財也能掌握牛年「雙核心」、「雙收益」投資組合的多重契機。隨著疫苗普及，全球經濟活動有望再次重啟，而美國新任政府蓄勢待發的刺激政策，有利市場趨勢走向更為明朗，可多著墨「雙核心」題材，包含美股主流科技、生技產業外，過去受到壓抑之價值股補漲行情不容忽視；而中國及新興亞洲今年成長率有望上攻 8% 以上，美元走弱與低利率也成為亞股的助力，股市基本面更加扎實。

較穩健的投資人，則可考慮加入「雙收益」投資組合，利用配息的機制，穩定投資信心。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 及富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 分別佈局美國科技股的續航力和金融等價值股的補漲力、新興亞股特有的金融服務、資訊生活及消費動能三大主題，不只繼續參與股市的長多格局，亦有債券部位作為防禦後盾，一舉囊括美國與新興市場股債投資機會。（延伸閱讀：限時優惠 線上下單手續費 1 折）

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效>< 本頁不代表對任一個股的買賣建議 >。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

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