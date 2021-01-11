〈全數位CES〉顯示技術再升級 韓廠推Mini/MicroLED電視、台廠續搶車用商機

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2021年1月11號18點7分

美國最大消費性電子展 (CES) 將在北美時間 1 月 11 日至 1 月 14 日登場，雖然首次改測線上展會舉行，但全球顯示器廠仍未缺席 CES 年度盛會，展示新技術、一系列新品，觀察今年 CES 亮點，韓廠聚焦 OLED、Mini/MicroLED 技術推出下世代電視新品，台廠則著重車載應用，日本廠商則將 XR 認知晶片導入電視中。

韓廠推 OLED、Mini/MicroLED 電視顯示器

三星將在 CES 推出 Neo QLED、Micro LED、設計生活系列電視新品，其中，推出搭載全新顯示技術 Neo QLED 的 8K、4K 旗艦級 QLED 量子電視，透過量子矩陣技術、Neo 量子尖端智慧處理器控制 Quantum Mini LED 光源，提升 QLED 顯示技術。

另一方面，三星也將率先在 CES 上亮相最新 Micro LED 系列電視，提供 110 吋、99 吋兩個型號，設計生活系列電視方面，三星 2017 推出 The Frame 美學電視後，今年新品再進化，提供個人化體驗，造型也更加纖薄，新款 The Frame 機身僅有前幾代產品一半，厚度則接近傳統畫框，可望融入各式空間中。

LGD 則同樣將在線上 CES 中展出新系列 QNED Mini LED 電視，採用量子點、一奈米顯示技術，搭配 Mini LED 作為光源，亮度、對比可望優於傳統 LCD 電視，新系列包含 3 款最新 4K、8K 產品，最大尺寸達 86 吋，另外鎖定電競商機，將展示 48 吋可彎式 OLED 顯示面板，反應時間僅 0.1 毫秒，刷新率達每秒 120Hz。

此外，LGD 近年推出透明 OLED 應用，利用 OLED 自發光優勢，推出結合床鋪的 OLED 透明顯示器，同時看準「零接觸」商機，推出 55 吋透明顯示器，內嵌 23.1 吋觸控顯示器，可望應用在餐廳內，作為客人與廚師區隔、並同時提供客人點餐使用。

群創推電競電競 強攻車用面板布局

台灣面板廠群創 (3481-TW) 則因應宅經濟、智慧終端應用等商機持續發酵，將在 CES 展出全球首款電競電視、8K 電視、高階顯示器等產品，其中，65 吋 4K 電競電視具備可支援 VRR 刷新率高達 240Hz，另外也將展出採用新世代 MiniLED 背光顯示技術的 120 吋 8K4K 高階電視、65 吋 8K4K 薄型化電視等。

群創近年也積極搶攻車用領域市場，今年 CES 上也將聚焦智慧車用應用，展出搭載 miniLED 背光顯示技術的 11.6 吋車用顯示器，另外還包括 9 吋觸控顯示車用面板，以及一體式的智能異型車用顯示器，將整合 10.25 吋中控台及 14.96 吋儀表板面板組裝元件。

索尼電視導入人腦 XR 晶片 提升視聽體驗

索尼則計畫在 CES 展出全新 Bravia 系列電視，搭載 XR 認知晶片，支援 120Hz 高更新率，可望強化使用者的視聽體驗，XR 晶片可望運用一次性分析多種元素並進行改善調整，讓電視輸出的聲音與畫面符合觀賞者位置。