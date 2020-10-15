緯創啟用高雄新研發中心 三年內再徵才200人

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (15) 日宣布正式啟用高雄研發中心第三辦公室，強化南台灣布局、研發能量，總經理林建勳表示，高雄員工數達 320 位，估未來三年，人力需求將擴增至 520 位，並強化產學合作、擴大軟硬體整合戰力。

緯創在 2015 年策略性地南下，首度將軟體研發中心設立於高雄，除支持高雄產業轉型發展外，也強化在製造、醫療、教育、交通等領域研發能量，2018 年更啟動高雄第二研發辦公室，擴大軟體研發能量，將人工智慧、物聯網及雲端技術導入智慧校園、企業應用、行動應用以及平台服務等領域。

緯創指出，近年也持續著重在地合作，在智慧醫療上，已與高醫大附設中和紀念醫院、高雄小港醫院、高雄大同醫院合作智能血液透析與體感互動樂齡快篩等，在產學合作上，也與中山大學、高雄大學等，投入人工智慧及大數據領域。

展望未來，緯創表示，第 4 季到明年上半年動能仍不清楚，但預期 IT 產品在後疫情時代，需求並不會有太大改變，而因應全球供應鏈調整步調，全球擴產進度持續進行中，預期明年底非中國產能比重將達五成。

緯創第 3 季營收達 2175.93 億元，季減 1.59%、年增 0.6%，累計今年前 9 月合併營收達 6124.72 億元，年減 2.48%。