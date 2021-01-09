〈紐約匯市〉無懼非農就業大減 美元指數重回90以上 開年首周勉力收紅

儘管 12 月非農就業人數大減，升高了人們對政府將推出更多財政刺激以支撐經濟的期待，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 依舊連三日攀高，周五 (8 日) 回到 90 以上，一周收漲 0.15%，開年首周周線勉力收高。

美國勞工部周五公布，去年 12 月非農就業人口減少 14 萬人，是八個月以來首見下降，市場原本預估會增加 7.1 萬人。12 月失業率為 6.7%。

美元指數在就業報告出爐後一度下跌，之後繼續攀高。

TD ameritrade 期貨和外匯執行董事 JB Mackenzie 說：「大家沒料到數字會是這樣，當眾人以為現在會有下跌壓力、或陷入疲軟的走勢，市場卻跳出來說你們錯了，我們會走強一些。」

美國總統當選人拜登說，周五的就業報告顯示，美國民眾需要更多緊急援助，包括發放 2000 美元的紓困支票；他說，即使必須透過赤字融資，還是要立即採取行動。

美元指數在紐約尾盤上漲 0.27% 至 90.07，盤中最高為 90.25，為元旦以來最高。該指數一周以來微漲 0.15%，周三曾觸及 89.206 的近三點低點。

美國民主黨取得參議院優勢，有助拜登推出額外的紓困方案。一些分析師認為這將提升風險胃納，但打壓債券和美元。不過，去年底市場看衰美元的強烈共識已經鬆動。

美元升值之際，歐元走軟，歐元兌美元尾盤報 1.2209 美元，貶值 0.5%。

英鎊大致持平，英鎊兌美元尾盤報 1.3562 美元，微貶 0.01%。

比特幣再創新高，一度突破 42000 美元，尾盤報 40454.81 美元，上漲 2.39%。

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