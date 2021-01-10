〈觀察〉MicroLED產品將問世 成本、價格仍是量產關鍵

顯示技術持續升級，為擺脫價格競爭，韓國、台灣面板廠近年積極轉入 OLED、Mini/MicroLED 等顯示技術布局，南韓三星日前更宣布將在今年首季推出 110 吋 Micro LED 電視，引領市場邁入 MicroLED 世代，但從價格觀察，現階段 MicroLED 成本仍高，產品鎖定高端客群，因此，未來產品真正量產放量，仍取決於價格。

根據業界人士透露，現階段 MicroLED 已可進入量產階段，但成本價格仍較 LCD 有數倍差距，從三星日前推出 110 吋 MicroLED 電視定價高達韓圓 1.7 億元 (約新台幣 440 萬元) 觀察，就可明顯感受到 MicorLED 成本仍相當昂貴。

近年台系 LED、面板廠就將重心放在研發 Mini/MicroLED 技術上，而未著重投入韓廠佔據半壁江山的 OLED 市場，近年也陸續展示相關技術研發、產品，不過三星率仍率先在市場推出 MicroLED 產品，據了解，最大關鍵是來自於台灣的新創公司錼創 (PlayNitride)。

錼創聚焦 MicroLED 技術發展，近年成功陸續推出 1-2 吋穿戴應用、7.56 吋透明顯示器、9.4 吋高解析度柔性顯示器以及 PixeLED Matrix 大型無縫拼接顯示器，引領市場邁入下一顯示技術世代，而觀察其主要股東，除經營團隊外，南韓三星集團、LED 廠晶電各持股約 20%，面板廠友達 (2409-TW) 也有持股。

錼創執行長李允立日前表示，MicroLED 技術應用在穿戴裝置、車用、AR/VR、電視等產品均有優勢，但目前發展關鍵仍是成本、商品化，估隨著技術發展，microLED 成本將在五年內下降 95%，2025 年有機會從高階市場逐步打入中低階市場，研調機構光電協進會也預估，MicroLED 因價格仍貴，未來 3-5 年對廠商才會比較明顯貢獻。

雖然台廠在 MicroLED 看似又晚了韓廠一步，不過，三星首推 110 吋 MicroLED 電視鎖定高端客群，僅能算是 MicroLED 產品試金石，仍有待市場回饋，台廠布局也同步持續進行中，包含晶電與隆達完成換股成立富采投控 (3714-TW) 外，友達也與錼創合作開發 9.4 吋 MicroLED 顯示器，鎖定車載市場，效益將可望在未來 1-2 年內逐步發酵。