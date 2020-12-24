〈錼創攜手工研院〉四年內拚降MicroLED成本 不排除後年申請上市

新創公司錼創 (PlayNitride) 近年持續強攻 MicroLED 商機，執行長李允立今 (24) 日表示，與工研院合作，盼在未來四年內將 MicroLED 成本降低，並擴大導入 AR、VR、車用等應用市場，今年募資計畫已完成，不排除明年底或後年規劃上市。

據了解，錼創本月初完成今年新一輪募資，目前公司市值約 3 億多美元 (約新台幣 100 億元)，主要股東除經營團隊持股約 20% 外，三星、晶電 (2448-TW) 持股也約 20%，友達 (2409-TW) 同樣也有持股。

李允立表示，現階段仍不談論公司獲利，認為穩住產業地位才是重點，目前也與很多合作夥伴持續合作，內部也計畫在明年底或後年申請上市，包含台灣、美國皆是選項，不過，市場認為，錼創在台灣已與晶電、友達深度合作，在台上市機率較高。

產品方面，李允立指出，MicroLED 應用在穿戴裝置、車用、AR/VR、電視等產品均有優勢，不過車廠認證時間較長，預期至少三年才會發酵，其他產品則是配合依客戶時程推出。

南韓三星日前則宣布，將在明年第 1 季推出首款採用 Micro LED 的電視，尺寸為 110 吋，建議售價為韓圓 1.7 億元 (約新台幣 440 萬元)，雖然價格昂貴，但也象徵 MicroLED 世代即將來臨。