〈國際光電展〉群創衝刺Mini/MicroLED發展 強化非顯示器布局

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (21) 日推出液晶平板衛星天線，跨足非顯示器應用領域，總經理楊柱祥表示，群創在既有顯示技術發展上不會落後，近年也啟動轉型計畫，像是衛星、X 光、面板級封裝整合技術、自動化設備等，非顯示器應用比重將逐年提升，MiniLED 顯屏應用明年可望開始小量生產。

群創持續強化 miniLED 研發技術能力，今日在國際光電展中，展出 55 吋 AM miniLED COB 拼接公眾顯示器、120 吋 8K miniLED 顯示器，另外，也推出 31.5 吋 144 Hz 的 miniLED 顯示器，群創執行副總丁景隆表示，將優先應用在電競、專業型顯示器上，估明年就會開始小量試產。

MicroLED 應用方面，群創率先以量子點材料進行 Color-conversion 轉換，僅採用藍光當作背光，避開現階段 MicroLED 紅光不亮的問題，可望成為率先量產化的 MicroLED 技術，丁景隆則表示，群創在 RGB 方面也不會停止開發，會以雙軌方式開發 MicroLED，但產品量產還要觀察市場變化。

除研發下世代顯示技術外，楊柱祥指出，近年群創持續轉型、擴大非顯示器應用比重，強調在 LCD 基礎下，去創造 LCD 以外的價值。

觀察群創近年非顯示器應用布局，包含去年 9 月成立旗下首家新創睿生光電瞄準 X 光、預防醫療商機，也活化 3.5 代舊產線，宣布與工研院合作，開發低翹曲面板級扇出型封裝 (FOPLP) 整合技術，切入下世代晶片封裝商機，今更打入衛星通訊領域應用，非顯示器應用逐步發酵。