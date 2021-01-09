台積電市值創高、台塑四寶年終揭曉、大立光釋保守展望 本周大事回顧

護國神山台積電本周再度寫下四項紀錄，除了去年第四季、全年營收雙寫新猷，股價、市值也改寫新高，市值攀上 15 兆元，台塑四寶也揭曉 2020 年年終獎金，平均每人可領 3.66 個月本薪，股王大立光則在法說上坦言，第一季營運保守，3 月訂單狀況目前看不到，以下是本周大事回顧：

台積電營收、股價、市值同創高 市值擠進全球第九大

晶圓代工龍頭台積電本周公告 2020 年 12 月營收 1173.65 億元，月減 6%，年增 13.6%，第四季營收 3615.32 億元，季增 1.43%，年增 13.97%，符合財測預期，2020 年營收 1 兆 3392.55 億元，年增 25.2%；受惠先進製程、成熟製程同步滿載，台積電季、年營收再度寫下新紀錄。

台積電營運表現亮眼，外資也相繼翻多喊買，ADR 周四再度大漲 5.8%，收在 121.43 美元，市值衝破 6000 億美元大關，達到約 6297 億美元，超越波克夏與阿里巴巴，躍居全球第九大、逼近騰訊。

台塑四寶年終獎金揭曉 每人可領 3.66 個月本薪

台塑四寶去年全年獲利出爐，今 (8) 日公布 2020 年年終獎金計算公式，以台塑、南亞、台化、台塑化四大公司每股稅前平均盈餘為 2.7 元，依公式計算，2020 年年終獎金每人可領 3.66 個月本薪。

展望第一季，台塑四寶認為受農曆春節假期、工作天數減少及定檢等因素影響，皆維持上月看法，預估首季營收將較去年第四季衰退；台塑化並認為，上半年油價將持穩，下半年可望緩步回升。

大立光 Q1 展望保守 1、2 月營收逐月降 3 月訂單看不到

大立光本周公布 2020 年 12 月營收跌破 50 億元關卡，創五個月新低，並召開法說會，執行長林恩平坦言，第一季仍持保守看法，預計 1 月客戶拉貨力道較 12 月弱，2 月又因工作天數少，營運將更遜於 1 月，3 月訂單也還看不到。

鴻海去年 12 月營收轉正成長

鴻海本周公布去年 12 月營收，受惠 iPhone 12 新機熱銷，月營收 7137.8 億元，月增 4.8%、年增 32.3%，第四季營收 2.01 兆元，季增 55.5%、年增 15.3%，全年營收 5.36 兆元，年增 0.3%，一舉扭轉前 11 月營收衰退的頹勢，單月、單季、全年均創新高。

鴻海本周也舉辦研究院揭牌儀式，郭台銘會中表示，台灣不能只有一個台積電，護國神山應該要多幾座，「不一定要趕上台積電，至少可以看到台積電的方向盤。」也指出，劉揚偉是科技人，橫跨半導體到軟體，帶領鴻海不再是專一製造，而是朝向下一代組裝發展，包含自動駕駛、雲端計算等應用，創辦人是創造出一個刻痕，董事長則可以帶大軍進去。

台灣去年出口繳亮眼成績單 出口值 3452.8 億美元創新高

財政部本周公布 2020 年進出口統計，受惠於年底拉貨效應與傳產需求回溫，12 月出口值 330 億美元，創歷年單月新高、年增幅 12%；累計全年出口值共 3452.8 億美元、同樣是歷年最高、年增幅 4.9%。

展望後市，財政部統計處處長蔡美娜說，在歲末拉貨效應帶動下，加上 1 月工作天數較多，預估元月出口年增幅可望呈現兩位數成長。

美國國會確定拜登獲過半票數 當選第 46 任美國總統

美國國會周四清晨清點選舉人票，確認民主黨總統候選人拜登已經獲得超過 270 張選舉人票，當選美國第 46 任總統；由於國會聯席會議通常是儀式性，但原定「認證」的 6 日，國會大廈遭支持川普的抗議民眾入侵，造成會議暫停數個小時。

川普則因在華府暴動之際，上傳對支持者喊話的影片，其臉書帳號已遭凍結到至少任期結束，推特也從最初宣布的暫停 24 小時，週五已延長至無限期。

特斯拉 4 天市值暴增 1000 億美元 馬斯克擠下貝佐斯登全球首富

特斯拉週五股價在衝新高，收盤達 880 美元，市值突破 8000 億美元，距離上個里程碑 7000 億美元僅短短 4 日，若包含其執行股票期權計算，特斯拉成為美國第五大市值破兆美元企業，馬斯克身家也水漲船高，擠下亞馬遜創辦人貝佐斯，躍身全球首富。