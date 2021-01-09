熱錢推高亞股 華爾街日報示警：台、韓、印度股市或許漲勢過猛

全球股市開年表現強勁，不只美股屢創新高，華爾街日報 (WSJ) 報導，亞洲部分市場或許漲勢過猛，點名台灣、南韓、印度股市都令人憂心，投資人應該留意是否有基本面支持。

2020 年初迄今，台韓股市表現勝過美股，台灣加權指數 (Taiex) 上漲 36%，南韓 Kospi 指數漲了 45%，標普 500 指數同期漲幅僅 18%。

印度孟買 Sensex 指數最令人疑惑，該指數美元計價的漲幅和標普 500 相當，但印股並未擁有如美國般龐大的貨幣或財政刺激。印股未來 12 個月預估本益比從 3 月低點以來的漲幅，甚至已經超越美股。

三地股市上漲原因不同，台灣靠堅實的防疫幾乎把病毒擋在門外，南韓保持低確診病例成為他國楷模，印度將領先開發中國家先施打疫苗。

台股和南韓、印度股市的泡泡雖然成因不同，但共通點在於，疫情總有一天會結束，除非這些題材可以轉化成結構性利多，否則無法解釋為何這些國家的股市突然之間遠勝美股。報導指出，美股漲勢雖然也很可觀，但至少還有投資人對前景的預期支撐。

亞洲股市已經出現一些令人憂心的跡象。南韓零售投資人爆買股票，散戶過去一周每日交易量穩定保持在逾 300 億美元，但 2019 年從來沒有一天超過 100 億美元。

印度股市榮景掌握在外資手中，2020 年外資共買超印股 30 億美元，是亞股主要市場唯一獲外資買超的國家。

WSJ 指出，與市場對作並不明智，尤其在散戶買盤火熱瘋狂的當頭更不必硬碰硬，但投資人必須留意沒有基本面支持的漲勢，萬一市場敘事丕變，某些亞洲股市可能會受到最大衝擊。