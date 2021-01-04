〈鴻海研究院揭牌〉將聚焦技術發展 劉揚偉：是集團毛利率10%關鍵

鴻海 (2317-TW) 研究院今 (4) 日揭牌，董事長暨院長劉揚偉表示，研究院定位在技術研發，鴻海將負責生產產品，只要有獨有的技術，就能提升產品價值，也將是毛利率提升至 10% 的關鍵。

劉揚偉表示，鴻海毛利率跟研究院有極大的關係，如果只靠節省人工、物料，毛利率沒有辦法達到 10%，但若有掌握別人沒有的技術，產品價值、毛利率都會提升，像台積電擁有技術，因此毛利率高達 50%。

劉揚偉指出，產品需求會受到市場波動影響，但研究院不能受到市場影響，必須聚焦技術，把研發做得更有效率，讓集團事業群能專注在產品開發上。

以研究院人員配置來看，5 個研究所各 40 人，總共 200 人，劉揚偉認為，研發中碰到最大的問題，是溝通，把理念做溝通，這是失真度最大的，人越多、層級越多，失真會越大，要保持小的規模，減少溝通所產生的失真。

此外，人員組成來看，劉揚偉認為，以集團內不超過 50% 為主，外面的人則要 50-75%，這樣可以讓對研發感到興趣的同仁有發揮空間外，也會有新血加入，才會有意義。

鴻海研究院也今日揭牌同時進行人事佈達，研究院執行長將由李維斌博士擔任、同時兼任資通安全研究所所長，量子計算研究所所長由謝明修博士擔任，人工智慧研究所所長則由栗永徽博士擔任，未來鴻海研究院將以鴻海內湖大樓作為主要研發場域。