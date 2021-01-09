長榮12月營收再寫新猷 全年首見業績衝破2000億元

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 公布去年 12 月合併營收衝上 245.8 億元，月增 24.7%，年增幅達 58.81%，再次創下單月新高紀錄，推升去年合併營收達 2072.83 億元，首見全年營收衝破 2000 億元，年增 9%，寫下營運新里程碑。

長榮日前公布去年 11 月自結，稅後純益 49.31 億元，年增幅 22313.64%，單月稅後純益 0.85 元，單月獲利超越第三季的一半，在 12 月營收較 11 月高出超過 20% 的態勢下，法人高度看好其第四季有望繳出歷年最佳成績。

海運市場正持續處歐美碼頭缺工、缺櫃等問題，各航線運價持續走高，截至 1 月 8 日，歐洲線每 TEU 維持在 4452 美元歷史高點，美東線每 FEU 更高達 4750 美元，法人多半樂觀看待，農曆年前的海運市況仍相當火熱，而農曆年後海運運價也可望處高檔水準。

其中，亞系外資在最新出爐的報告中直指，今年將是貨櫃海運前所未有最好的一年，預估長榮獲利將再超越去年的驚奇紀錄，重申長榮「買進」評等，並將目標價由原本 35 元一口氣調高至 52 元。

而國內法人也指出，由於全球前四大航商在手訂單占市場現有運能比重低於 5%，即便未來海運市況回復正常，預估重啟價格戰的機率不高，樂觀看供需結構和秩序將持續正向發展。