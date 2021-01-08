與川普切割 美運輸部長趙小蘭請辭開內閣第一槍、商界保持距離

美國總統川普支持者衝入國會發起的致命暴亂帶來連鎖效應，不只議員呼籲提早下台，政界、商界也開始和川普切割，美國運輸部長趙小蘭周四 (7 日) 請辭，是第一位因此事主動求去的內閣官員，推特、臉書延長封鎖帳號，支持川普的大金主拒絕發表評論。

趙小蘭是共和黨參議院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 妻子，也是川普內閣最高華裔官員。她周四在推特上宣布請辭，表示國會山莊事件讓她「深感苦惱，無法置之不理。」

取自趙小蘭推特。

在趙小蘭之前，川普身邊的幕僚、白宮副國安顧問博明 (Matt Pottinger) 已經請辭。曾任川普幕僚長的 Mick Mulvany 也表示，因為國會暴亂事件，已辭去北愛爾蘭特使的職務。

拒絕承認敗選的川普先前曾號召支持者，周三國會針對拜登勝選舉行認證程序時，到現場聲援。但挺川民眾竟成功突破警戒、闖入國會大廈，引發歷史性動亂，並造成四人死亡、50 名員警受傷。最後由副總統彭斯繼續認證選舉人團結果，確認拜登勝選。

商界紛紛切割

推特 (TWTR-US)、臉書 (FB-US)、Snap(SNAP-US) 周三都暫時封鎖川普的帳號。臉書執行長祖克伯周四宣布，鑒於川普使用社群媒體的風險太大，將無限期封鎖川普的臉書和 Instagram 帳號。

加拿大零售商 Shopiify(SHOP-US) 周四宣布，將平台上隸屬川普的商店下架，包括 TrumpStore.com、販售川普「美國再度偉大」帽子等產品的 shop.donaldjtrump.com 等都顯示錯誤訊息。

川普在商界的朋友紛紛保持距離，長期支持川普的大金主如賭場大亨 Sheldon Adelson、威斯康辛州運輸公司 Uline 創辦人 Richard Uihlein、富豪投資人 John Paulson 等，都拒絕回應或不予置評。

商界冷處理態度，令人質疑若未來川普想要競選 2024 年美國總統，這些金主可能不會繼續掏腰包贊助。

2016 年和 2020 年兩屆選舉都替川普出資的 Blackstone 執行長 Steve Schwarzman 譴責暴行，他說：「這起暴動破壞了美國人民珍視的民主價值，我對暴民試圖違反憲法的意圖感到震驚、錯愕。如我 11 月所說，這場選舉的結果很清楚，必須和平轉移權力。」