〈台塑四寶業績發表〉春節假期影響 四寶Q1營收估減少 台塑化看好下半年油價回升

台塑四寶今 (8) 日公布去年第四季財報，並釋出今年營運展望，受農曆春節假期、工作天數減少及定檢等因素影響，四寶維持上月看法，預估首季營收將較去年第四季衰退；台塑化並認為，上半年油價將持穩，下半年可望緩步回升。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，去年第四季以來，海運艙位、貨櫃需求遽增，運費大漲，且艙位供應緊張，恐影響銷售量及交期；另一方面，農曆春節期間需求降低，將影響石化產品行情，且開工率降低、影響出貨量，加上近期下游加工廠面臨原料成本難以轉嫁的困境，購買意願降低，預期營收將較去年第四季減少。

林健男指出，今年將完成的投資案包括台灣仁武廠轉型成立人工智慧研發中心及複材中心，預估投資 11.3 億元，6 月完工；中國寧波年產 60 萬噸丙烷脫氫 (PDH) 廠新建工程，預估投資 8 億美元，9 月完工。

展望今年市況，林健男表示，中國 GDP 將大幅回升，有利石化產品需求增長，且仍需大量進口 PE 及 PP，有利產品銷售；不過，全球石化新產能陸續開出，恐影響產品利差，加上全球最大自由貿易區，台灣被排除在外，不利石化產品出口。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭指出，今年第一季整體營收將較去年第四季略減。其中，電子材料因各國疫情再起，宅經濟與遠距工作需求延續，且電動車銷量快速回升，加上各國 5G 基礎建設積極推動，電子材料市場持續暢旺，但環氧樹脂風電應用超額需求減少、歐美疫情嚴峻，影響產業復甦力道，加上農曆春節假期，工作天數減少，營收略減。

化工產品方面，受農曆春節假期，及丙二酚因環氧樹脂風電應用超額需求減少，市場供應逐漸增加，價格下修影響，整體營收將略減；聚酯產品方面，台灣廠聚酯絲備胚需求持續，且產品組合改善，較不受農曆春節假期影響，營收略增；塑膠加工產品受農曆春節，工作天數減少影響，營收略減。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源指出，以目前市況，預估今年營收將優於去年，主要原因包括，第一，雖然各國陸續有疫苗施打，但疫情仍在高峰發展，宅經濟將持續擴張，加上各國財政寛鬆政策持續，有助消費；第二，中國疫情相對安定，成為主要製造中心，原材料需求有利台灣就近供應。

第三，今年 PX 新產能不多，但 PTA 新產能超過 1000 萬噸，芳香烴業務從第二季起全產可能性高；第四，疫後衍生的新生活新常態，將使產銷活動較去年影響少；第五，產品差異化、高質化，產銷結構去蕪存菁政策，今年會是收成期。

洪福源表示，第一季因有春節假期，營收將略低於去年第四季，但各國疫情的控制，目前缺艙、缺櫃及運費大幅飆漲能否紓緩，及農曆年後工人返回崗位是否順利等變數，將是影響今年第一季、甚至今年營運的關鍵。

台塑化 (6505-TW)

對於今年油價走勢，台塑化總經理曹明指出，沙烏地阿拉伯自願減產，上半年油價維持穩定，下半年可望緩步回升，各主要機構皆預期今年油價逐季上揚，價格落在每桶 50 至 63 美元間。

煉製毛利方面，曹明表示，今年新加坡柴油價差從谷底逐步回升，但幅度受限，而新加坡汽油價差將上漲；輕油裂解廠毛利方面，受疫情影響，消費型態轉變，石化產品需求大於新產能，待農曆年後觀察需求成長是否能持續，整體輕裂廠因油價趨於平穩，且疫情受控制，可望維持穩定獲利。

