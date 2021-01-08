經濟部通過五家中小企業 擴大投資台灣12億元

經濟部投資台灣事務所今 (8) 日再通過 5 家中小企業擴大投資 12 億元，包括晶發工具、華星樂器、遠寬科技、達安企業及宣洋實業等，累計投資台灣三大方案已有 782 家企業投資約 1.17 兆元。

經濟部表示，電鍍廠晶發工具擁有 37 年經驗，服務領域包含工具五金、汽機車、機械零件等項目，由於原有產能已不敷使用，計劃擴大投入逾 2 億元在台中大里興建廠房，導入智動化製程、物聯網系統，飲品製造商宣洋實業也因現有廠房不敷使用，將斥資近 2 億元在新北八里興建廠房，打造智慧化生產線。

遠寬科技、達安企業則將分別投資 1 億元，其中，遠寬科技計畫跨足其他產業表面塗裝業務，將在台南西港興建廠房，引入智慧化系統改善製程，並配有高效能智慧型粉體自動循環回收噴室，達安企業則是個人勞動保護用品製造商，為提升產能效率，計劃在屏東加工出口區興建廠房，新增智慧化安全面屏產品線。

另一方面，樂器製造商華星樂器，主要營利方式為 ODM 生產 YAMAHA、ROLAND、GIBRALTAR、DIXON、GC 等十多家國際知名品牌，客戶遍布歐美、亞洲各國，因目前產能已滿載，也計劃在台中潭子區興建廠房，導入自動化生產設備、AI 管理系統與智慧化倉儲，提高國際競爭力。