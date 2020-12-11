經濟部通過菱生精密、建新國際等10家企業 擴大投資台灣45億元

經濟部投資台灣事務所今 (11) 日再通過 10 家企業擴大投資台灣逾 45 億元，包括菱生精密工業、建新國際 (8367-TW)，以及祐暘公司、元精精密 (3685-TW)、碳佐麻里、禾橙科技、立綺實業、瑞曼迪斯循環科技、翰可國際及亞細亞氣密隔音窗等中小企業，累計投資台灣三大方案已有 750 家企業，投資超過 1 兆 1538 億元。

經濟部表示，菱生精密為國內老牌封測廠，隨著 5G、AI、電動車蓬勃發展，加上後疫情時代相關需求持續，為提高市占率，菱生規劃在台中潭子廠、中港廠投入近 7 億元，擴增 Sensor IC 封裝產能，提升微機電 (MEMS) 與光電先進封裝產品比重。

建新國際則以台中港為基地深耕 40 餘年，將報關、內陸運輸、裝卸、倉儲及貨櫃集散站等五大業務垂直整合，提供一條龍服務業者，考量市場變化與長期發展，建新將斥資逾 4 億元在台中梧棲新建智能倉儲，導入智慧化管理系統及 AGV 無人自動堆高機。

中小企業方面，經濟部指出，碳佐麻里、瑞曼迪斯循環科技將分別斥資 10、8 億元，在台南鹽埕新建綜合餐廳園區、彰化芳苑工業區擴建智慧工廠，其中，瑞曼迪斯計畫引進德國母公司生產技術、中控戰情室，強化整合上下游，完善綠色再生塑料供應鏈，致力成為亞太塑膠二次料中心。

翰可國際則逐種新能源、電子零件及組裝與機能材料暨電子設備業務，隨著台灣近年再生能源裝置屢屢創新高，已計劃在台與特斯拉 (Tesla) 合作打造全台第一個儲能自動頻率控制 (AFC) 調頻備轉服務設施，期望達成穩定電網品質與緊急備援功能，為綠能發展、整體能源系統貢獻。

另外，包含祐暘公司、禾橙科技、立綺實業、元精精密、亞細亞氣密隔音窗也通過投資台灣事務所審查，將擴大在台投資，導入智慧化生產設備，強化競爭優勢。