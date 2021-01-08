〈進出口統計〉疫情+美中貿易戰 我對美中出口占比近6成 創歷史新高

我去 (2020) 年出口創歷史新高，且主要集中在陸港、美國，兩大市場合計占整體出口比重高達 58.5%，比重創歷史新高。

財政部今 (8) 日公布去年進出口統計，包括大陸香港、東協、日本、美國與歐洲等五大市場 12 月出口值同步翻揚，其中對陸港出口值 147.2 億美元，創歷年單月新高、年增幅 20.5%；對東協出口值 51.9 億美元、年增幅 16.3%。

另外，對美出口值 45.2 億美元、年增幅 7.5%；值得注意的是，對歐洲出口值 28.9 億美元，為歷年單月第三高、年增幅 6%。

觀察全年出口表現，我對陸港去年出口值共 1514.5 億美元、年增幅 14.6%；對美國全年出口值共 505.5 億美元、年增幅 9.3%；在比重部分，我對陸港占整體出口比重達 43.9%，攀升至歷史新高，對美出口比重約 14.6%，則是近 15 年來新高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，我對美、中兩大經濟體出口比重合計占整體出口比達 58.5%，已攀上歷史新高。

蔡美娜分析，我對陸港出口比重持續增長，主要與疫情衍生遠距商機，以及新興科技 5G 應用有關，其中電子零組件屬於兩岸密切分工項目，加上宅經濟使得面板、光學器材供應吃緊，進而帶動出口增長。

另外，在中國強力措施下，使得其經濟復甦力道比其他國家快，加上去年黃金出口增加，進一步推升我對陸港出口表現。

至於美國部分，除了疫情衍生的遠距商機外，因美中貿易摩擦緣故，促使海外產能回台並進一步擴產，在去美化、去中化效應下，讓台廠享有轉單效應，進而拉抬我對美、中市場出口成長。