經濟部通過七家中小企業擴大投資台灣28億元

經濟部投資台灣事務所今 (25) 日再通過 7 家中小企業擴大投資台灣 28 億元，包括揚堡實業料、銪存公司、欣富順機械、兆偉衛材、芳德鑄鋁、南楓模具、世揚貿易等，累計投資台灣三大方案已有 767 家企業，投資約 1 兆 1663 億元。

經濟部表示，芳德鑄鋁從事鋁合金家具與機械設備零組件製造，是歐洲家具大廠最大海外代工鋁材家具供應商，也擁有自有品牌「fafacasa」，外銷至歐洲各國及日本等市場，為發展智慧工廠，將擴大投入逾 4 億元在彰化鹿港既有廠房導入智慧化生產線。

木工機械工廠欣富順機械、廚房五金研發製造商兆偉衛材則將分別投資 2 億元，在台中潭子、彰化秀水興建廠房，其中，欣富順機械計畫進一步導入自動化機器設備，增設 ERP 與 IoT 物聯網落實數位管理，兆偉衛材新廠則主要因應美中貿易戰轉單需求。

另一方面，南楓模具、世揚貿易、銪存公司也計畫各投入 1 億元，用於既有廠房擴建、導入自動化設備，南楓模具主要生產家用品、食品容器、工業用等塑膠模具，外銷比例達 80%，計畫透過這次擴廠，進一步跨足航太零件，提升全球市場銷售能力。

揚堡實業則負責處理台灣上游電子業廢棄物，為提升廢棄物燃燒發電經濟效益，將擴大投資在彰化線西鄉興建 SRF 製造廠篩選符合回收物質，並響應政府再生能源發電政策，一併興建 SRF 發電再生能源廠。