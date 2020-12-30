經濟部明公告「用電大戶」條款 將採總歸戶方式計算

經濟部預計明 (31) 日公布「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，俗稱用電大戶條款，預計明年 1 月 1 日正式上路，將要求用電大戶在 5 年內建置契約容量約 10% 綠電，據了解，經濟部明公布版本，將以總歸戶計算義務量。

用電大戶定義為契約容量 5000 瓩以上企業大戶，需依相關辦法，在 2021 年起五年內設置或購買再生能源契約容量達 10%，舉例來說，若某一企業契約量為 5000 瓩，即符合用電大戶條款，需在 2025 年內建置或購買 500 瓩再生能源，統計將影響約 300 多家企業、506 個電號，產業別涵蓋半導體、面板、鋼鐵、塑化、紡織等。

經濟部為獎勵企業已提前設置再生能源設備者，提供最高可折抵 20% 裝置量優惠，加上企業若在 3、4 年內提前完成，可再享有義務量打 8 折、9 折早鳥優惠，加成兩項優惠，企業最高可享 40% 義務量減免。

另一方面，經濟部能源局官員指出，針對用電大戶條款將採取總歸戶計算義務量，舉例來說，企業旗下若有 A、B、C 三廠，各廠均為用電大戶，義務裝置量分別為 500 瓩、600 瓩、700 瓩，合計約 1800 瓩，那麼僅需在其中一廠建置 1800 瓩再生能源即可符合規範。

能源局官員進一步舉例，若某一企業旗下有 A、B、C 三廠，其中僅 A、B 廠為用電大戶，但若 C 廠腹地廣闊，可裝設再生能源，企業可選擇在 C 廠建置相關再生能源裝置，同樣也符合規範，意即認定方式將採總量計算。

經濟部預計明日將正式公告用電大戶條款，而根據《再生能源發展條例》，企業仍可以儲能、購買再生能源憑證、繳納代金等方式代替。