三星旗艦新機Galaxy S21系列將於14日透過線上發表

南韓三星電子 (005930-KR) 於週一 (4 日) 時，向各國媒體及夥伴企業發出邀請函，即將在美國東部時間 14 日上午 10 點 (台北時間 14 日晚間 11 點)，以線上方式公開 2021 年上半年主力商品的旗艦款智慧型手機「Galaxy S21」。

以往三星電子都選擇在每年的二月中旬，舉辦 Galaxy S 系列機種的新產品發表會，並於三月的時候展開銷售。不過今年預估 Galaxy S21 會在 1 月 29 日正式開賣，與往年相比早了一個多月時間。

這回三星的新機發表會，將透過該公司的官方網頁、以及用來發布產品資訊的「新聞中心」來進行線上直播。

三星在邀請函上寫著「Welcome to the Everyday Epic」的標語，旁邊還擺上一張會令人聯想到手機鏡頭的模糊圖像、相當的吊人胃口，用意也應該是為了強調鏡頭性能的提升以及外型設計。

全新 Galaxy S21 系列機種的螢幕大小有多種選擇，有 6.2 吋的 Galaxy S21、6.7 吋的 Galaxy S21 Plus，以及 6.8 吋的 Galaxy S21 Ultra。

有消息指出，預測 Galaxy S21 Ultra 將是 S 系列當中首款支援三星「S-Pen」觸控筆的機種，上頭還搭載了一顆高達 1 億 800 萬畫素的主鏡頭，以及一顆 10 倍的望遠鏡頭。