三星發表全新OLED品牌名稱與商標 將推10款筆電用面板

南韓三星電子 (005930-KR) 週四 (7 日) 公布該公司 OLED 面板的全新品牌名稱「Samsung OLED」及商標設計，要在今年強化 OLED 面板的銷售業務。並預估 2021 年的筆電用 OLED 面板銷量會是去年五倍。

三星自從 2007 年起生產 OLED 面板，這回將自家 OLED 產品取名為「Samsung OLED」，該公司認為產品識別度將因而提升且利於推廣。

三星表示已經在美國、中國及歐盟成員國等共 43 個國家，為其 OLED 面板的全新品牌名稱及商標申請註冊。

進入 2021 年，三星打算致力於筆電用 OLED 面板的銷售業務。由於疫情緣故，在家工作與遠距學習蔚為風潮，筆電需求量也攀升。

根據《韓聯社》報導，三星計劃推出 10 款筆電專用的 OLED 面板，其中 15.6 吋的 FHD(1920x1080) 解析度規格的 OLED 面板生產將從 2 月展開。

該公司預估 2021 年的筆電用 OLED 面板銷量，將達到去年的五倍，並看好愈來愈多的電腦廠商選擇在筆電使用 OLED 面板，三星將盡可能擴張市場。

集邦 (TrendForce) 預測， 2021 年的全球筆電出貨量將衝高到 2.17 億台，年增 8.6%。