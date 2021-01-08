中科院：今年中國GDP看增8.5% 呈前高後低趨勢

中國科學院預測科學研究中心 (下稱中科院) 週五發布最新經濟預測，2021 年中國景氣將快速回升，國內生產毛額 (GDP) 增速約 8.6%，全年呈現「前高後低」的趨勢。第一季 GDP 成長率將達 16.3%；第二、三季分別為 7.3% 與 6.3%；第四季為 5.9%。

中科院副主任楊翠紅表示，隨著人均 GDP 提高，經濟增速將呈現下降趨勢。中長期來看，中國經濟增速將呈波浪形下降趨勢。

消費部分，中科院預期 2021 年最終消費將出現恢復性增長，年增率約 10.7% 至 11.7% 之間，成為拉動經濟增長的主要動力。並看好網路經濟發展、減稅降費政策，年輕人消費意願增強，其中女性、母嬰市場會不斷擴大。

進出口方面，隨著疫情獲得控制，全球經濟緩慢復甦，預計 2021 年中國進出口總額約為 4.9 兆美元，年增 5.7%；其中，出口總額約為 2.7 萬億美元，同比增長約 6.2%，進口總額約為 2.2 兆美元，年增約 4.9%；預計服務貿易格局將持續優化，逆差約 1.3 兆人民幣。

此外，預期物價將溫和走升，全年 CPI 估計上漲 1.7%；PPI 和 PPIRM(工業生產者購進價格指數) 則分別上漲 1.7% 和 2.6%，但存在價格上漲幅度超預期的風險。