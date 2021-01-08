讓川普提前下台 梅努欽、蓬佩奧傳加入討論援引憲法免職

美國挺川支持者為了阻擋準總統拜登勝選認證闖入國會、造成史上少見的動亂之後，共和黨議員開始討論讓現任總統川普提早下台的可能性，CNBC 報導，親近川普的內閣官員正在討論啟動憲法第 25 修正案，財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 也在列。

消息來源透露，梅努欽、蓬佩奧各自和自己的部會討論憲法第 25 修正案。第 25 修正案有關美國總統和副總統因各種原因而空缺時的繼任程序，包括新增副總統和內閣成員判斷總統能否繼續履行職責的條款。

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和民主黨籍眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周四呼籲，副總統彭斯 (Michael Pence) 和川普內閣成員援引憲法第 25 條修正案，讓川普提前下台。

要引用憲法第 25 修正案，需要彭斯和川普多數內閣成員宣布川普無法履行職務、必須離開。之後由彭斯暫代總統職務。

但消息來源透露，內閣遲遲沒行動有三個原因，首先，憲法第 25 修正案的程序需要耗時超過一周；其次，目前以代理身分工作的部長在尚未獲得參議院確認之前，不確定是否能投票；第三，促使川普提早下台，可能惹怒鐵粉，反而讓川普成為極右派的英雄，長期傷害遠超過短期效益。

一名知悉討論內容的前高階官員說，目前的策略是實施拖延戰術，讓時間過去，他說：「歷史會給這位總統評價，不一定要趕著在接下來的 13 天做些什麼。」

美國國會暴亂事件過後，運輸部長、共和黨參院領袖麥康奈爾妻子趙小蘭 (Elaine Chao) 請辭，成為川普第一位掛冠求去的內閣官員，川普幕僚包括白宮副國安顧問博明 (Matt Pottinger)、白宮首席經濟學家 Tyler Goodspeed、曾任川普幕僚長的北愛爾蘭特使 Mick Mulvany 接連請辭。

趙小蘭透過推文表示，國會山莊事件讓她「深感苦惱，無法置之不理」，此事「原本完全可以避免」。