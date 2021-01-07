共和黨醞釀罷免川普 欲提前趕出華府

根據美國有線電視新聞網 (CNN)6 日報導，由於美國總統川普的大批支持者直搗國會山莊造成華府大亂，有多名閣員醞釀罷免，打算啟動美國憲法第二十五條，要讓川普提前下台。

CNN 表示有多名共和黨相關人士向他們透露這項訊息。美國憲法第二十五條的內容，與美國總統因死亡、辭任而無法履行職務時的規定有關。

該法條的第四項條文規定，若當副總統及行政機關的過半首長判斷總統無法履行職務的時候，副總統可以代為履行總統職務。不過是否真能實現，目前情況也還不明朗。

在國會山莊所發生的民眾暴動，是因為川普的煽動而起，甚至還引發傷亡。共和黨內部也對此感到不滿，認為川普不適任美國總統的聲浪也愈發強烈。就有意見希望在 1 月 20 日川普任期屆滿之前，能先將他罷免趕出華府。

美國全國製造業協會 (National Association of Manufacturers，NAM) 也表示，副總統彭斯 (Mike Pence) 應認真考慮和閣員合作，發動憲法第二十五修正案 (25th Amendment) 來維護民主。」

而過去在 2020 年 10 月的時候，當時川普感染新冠肺炎 (COVID-19)，就曾經有人提議發動美國憲法第二十五條修正案。