宅經濟支撐消費 日本11月實質消費支出年增1.1%

日本總務省週五 (8 日) 公布 2020 年 11 月的家計調查數據。兩人以上家庭的每戶平均消費支出報 27 萬 8718 日圓，扣除物價變動影響的實質消費支出年增 1.1%、連續兩個月增加。

由於日本疫情再度升溫，在宅經濟等趨勢影響下，日本家庭的水電瓦斯費用及耐久財的支出增加。

從細項來看，水電費增加 10.6%。除了在家時間變長，10 月底也剛好適逢例假日，水電費的繳款日期順延到 11 月也有關係。包含洗衣機等家庭耐久財在內的「家具、家事用品」增加 10.8%。

另一方面，由於日本這段期間的氣溫高於往年，造成冬季衣物的購買量減少，服飾類支出減少 16.8%。

季節調整後的消費支出比前月減 1.8%，出現近四個月以來的首度減少。在疫情影響下，日本民眾普遍減少外出，交通及外食費用滑落。

日本首都圈一都三縣 (東京都、埼玉縣、神奈川縣、千葉縣) 從 1 月 8 日進入緊急狀態，對於今後消費所可能造成的影響，日本總務省官員舉了網路購物增加的例子表示，「雖然生活模式改變，但是今後影響還需仔細觀察。」

受薪家庭的每戶平均消費支出報 30 萬 5404 日圓。實質消費支出年增 1.6%、連續兩個月增加。

有關 2020 年 11 月的消費趨勢指數 (CTI，2015 年 = 100)，顯示每戶家庭平均消費金額走勢的實質消費趨勢指数報 91.8、年增 1.8%。推算所有家庭消費支出總額的總消費趨勢指數報 96.3、年減 3.1%、月減 0.4%。