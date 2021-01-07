日媒：台積電擬在東京以外地點設立半導體廠與研發中心

根據《日刊工業新聞》週四 (7 日) 報導，台積電 (2330-TW) 計劃在日本茨城縣筑波市新設技術研發中心，最快在 2021 年展開，台積電也正考慮在 2025 年前後赴日設半導體廠，北九州市有機會雀屏中選。

台積電計劃在筑波市成立先進半導體細微化及封裝技術的共同開發據點。可能的合作對象有東京威力科創 (8035-JP)、Screen 控股 (7735-JP)、信越化學工業 (4063-JP) 及 JSR(4185-JP) 等。日本的産業技術總合研究所 (AIST) 及新能源產業技術總合開發機構 (NEDO) 也將給予協助。

該研發中心內將設置試驗生產線，除了進一步提升細微化製程所需的成膜及清潔技術外，晶片的 3D 封裝技術等也都將接連展開。這些技術可能在 2025 年前後進入實用化階段。

日本經濟產業省也在 2020 年度的第三次追加預算案當中擴增「後 5G 基金」等，盼能促進日台的合作關係。

台積電也打算在日本設立首座半導體工廠，在北九州機場空出後所成立的產業園區是可能後補。但是目前還不知道台積電的日本工廠會被用於前段製程或後段製程。

美中貿易戰的主要爭議與 5G 通訊及 AI 人工智慧所使用的先進半導體有關，而日本在相關產業具備強項，其地理優越性也再度受到重視。