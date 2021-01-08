寧德時代旗下重要湖南廢電池回收處理廠發生爆炸

周四 (7 日) 晚間，寧德時代旗下位於湖南的一個電池回收工廠發生爆炸意外。目前，火勢已控制，無人員死亡，受傷人員全數送往醫院救治，事故原因正在進一步調查之中。

發生事故的廠房為湖南邦普循環科技，屬於寧德時代旗下孫公司。湖南邦普是目前中國最大的廢舊電池資源化橋接式循環示範基地和廢舊電池資源化清潔生產示範工廠，也是湖南省打造「長株潭經濟一體化十一五規劃」的重點項目。

湖南邦普每年回收處理廢舊電池超過 6000 噸、每年生產鎳鈷錳氫氧化物（三元前驅體）、鎳鈷錳酸鋰（三元材料）、鈷酸鋰、氯化鈷、硫酸鎳、硫酸鈷和四氧化三鈷達 4500 噸。

三元前驅體是製備三元正極材料的關鍵原料，是連接上游非鐵金屬和下游鋰電材料的重要核心。根據 2018 年公開資料顯示，寧鄉高新區邦普三元前驅體產能約為 3.6 萬噸 / 年。

根據寧德時代 2019 年年報顯示，湖南邦普對寧德時代純益影響逾 10%。寧德時代 2019 年營收 457.88 億人民幣，歸屬於上市公司股東純益達 45.6 億人民幣。作為寧德時代重要孫公司，湖南邦普同年營收 51.55 億人民幣，純益達 6.39 億人民幣。

(圖片: AFP)

隨著全球新能源汽車市場的快速發展，未來幾年動力電池的市場需求將持續攀升。正極材料作為鋰離子動力電池的核心關鍵材料，讓三元前驅體地位也水漲船高。

為了掌握核心資源、保證原物料供應，並鞏固成本優勢、鎖定更多獲利，寧德時代積極向中上游原材料及礦產佈局，邦普就是其中一枚重要棋子。

