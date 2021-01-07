歐元區12月經濟景氣指數升至90.4 好於市場預期

根據歐盟委員會在週四 (7 日) 公佈的最新數據顯示，由於工業和消費者的情緒有所改善，歐元區 12 月經濟景氣指數好於預期，工業景氣指數也優於預期。

數據顯示，歐元區 19 個國家的經濟景氣指數從 11 月份的 87.7 升至 12 月份的 90.4，高於預期 90.0，主要受惠於工業景氣指數由前值的 - 10.1 上升至 - 7.2，好於市場預期的 - 8.6。歐元區 12 月服務業景氣指數則跌至 - 17.4，低於市場預期的升至 - 15，低於前值的 - 17.1。

報告中指出，優於預期的數據顯示出歐洲經濟以相對強勁的態勢面對新一波的封鎖狀態。不過，服務業供應商和零售商受到政府防疫限制措施最為直接的打擊，導致相關數據下跌。

儘管第四季經濟表現可能好於預期，但在 2021 年初面對的不確定性持續增加。德國是歐元區最大的經濟體，在本週決定關閉大部分商店、餐廳和娛樂設施，直少持續到 1 月 31 日。各國疫苗接種進度緩慢，也使得人們憂心企業是否能快速復甦。

歐洲中央銀行在 12 月增加了貨幣刺激措施，將緊急資產購買計劃規模由此前的 1.35 兆歐元擴大至 1.85 兆歐元，購債至少持續至 2022 年 3 月，力求使公司和家庭的借貸成本保持較低水平，各國政府也保證繼續提供支持。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 表示，儘管德國和荷蘭等國在新一波防疫封鎖下迎來嚴峻的冬季，恐在短期內抑制國內需求，不確定性也仍然存在。但是總體來說，可以期待第一季出現復甦的跡象，但是仍然伴隨很高的風險。