川普支持者國會暴動 庫克：應追究主導暴亂者責任

美國總統川普的支持者在週三 (6 日) 為抗議大選結果，在美國國會大廈場內和場外掀起暴動，導致國會暫停認證拜登當選總統程序。對此，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示，美國政府必須完成向拜登政府的政權交接，而主導並參與暴動的人必須承擔相應的責任。

庫克在推特上表示，「今天的暴亂事件，為我們國家歷史上寫下悲哀而可恥的一章。主導暴亂者應該要負責，我們必須完成將政權轉移至選總統當選人拜登的政府，特別是在我們的重要理念面臨挑戰之時。」

庫克譴責暴動事件 (圖片：CNBC)

其他美國商業領袖也譴責了國會的暴動事件，摩根大通執行長 Jamie Dimon 聲明表示，對國會的暴力事件強烈譴責，表明這不是一個國家或是個人應有的行為，美國選舉領導人有義務阻止暴力行為，並接受選舉結果。

高盛執行長 David Solomon 則是表示，美國多年來的民主制度在全球有著良好聲譽，為美國人民帶來重要利益，然而，信譽在近期以來遭到浪費，而國會大廈發生的暴動事件更是雪上加霜。

另外，臉書平台也移除了川普在暴動之際對支持者喊話的影片，臉書隨後表示，由於違反兩項政策規定，該平台將封鎖川普的臉書帳號 24 小時。

推特也表示，由於川普持續上傳總統大選結果相關的假消息，違反了公司的規定，將封鎖川普帳號 12 個小時，並表示，如果不刪除這些推文，則該帳戶將保持封鎖狀態。