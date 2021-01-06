川普卸任前不放棄制裁！10多家伊朗鋼鐵業遭列國防黑名單

美國總統川普雖然任期即將結束，但仍未對制裁伊朗與中國鬆懈，川府政府周二 (5 日) 宣布將對一家中國生產鋼鐵產品企業、12 家伊朗鋼鐵和金屬製造商以及三家相關的外國銷售代理業者列入國防黑名單，試圖削弱伊朗的政府收入。

美國財政部點名中國的開封平煤新碳材料 (KFCC)，表示這家專門生產碳材料的公司，在 2019 年 12 月和 2020 年 6 月期間向伊朗鋼鐵公司出口數千公噸的碳材料。

列入黑名單的 12 家伊朗公司包含 Pasargad 鋼鐵和 Gilan 鋼鐵廠，其中這兩家伊朗鋼鐵企業皆涉及美國的 13871 號行政命令。

其他伊朗鋼鐵廠還包含中東礦產和礦業開發控股公司（MIDHCO）、Khazar 鋼鐵、Vian 鋼鐵、South Rouhina 鋼鐵、Yazd 軋鋼廠與 West Alborz 鋼鐵廠等企業。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在聲明中表示：「川普政府致力於阻止資金流向伊朗政權，對抗那些資助恐怖組織、支持尋求大規模殺傷性武器政權的企業。」

美國財政部表示，美國也認定 MIDHCO 旗下德國子公司 GMI Projects Hamburg GmbH、設於中國的世界礦業產業公司以及設於英國的 GMI Projects，皆由 MIDHCO 擁有或控制。