騰輝12月營收4.51億元創9個月來新高 年減2.29%

CCL 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (6) 日公布 2020 年 12 月營收 4.51 億元，為 9 個月來新高，月增 14.83%，年減 2.92%，累計 2020 年營收 48.31 億元，年減 11.41%；騰輝 - KY 2020 年第四季表現上，單季營收 12.06 億元，季增 5.3%，年減 16.26%。

騰輝主管指出，2020 年 12 月營收為當年次高，比 2019 年同月減少 2.29%，小幅衰退是因新台幣升值，對營收造成不利影響，12 月動能主要來自利基產品散熱基板訂單成長，受惠 LED 車燈需求拉貨，且新能源車、電機驅動及電源等相關散熱應用逐步增加，產品量價同創新高。

騰輝指出，近期原物料價格大漲，加上新能源車與消費電子需求旺盛，導致價格漲幅擴大，產品所需原料如銅箔、玻璃布、樹脂等原料價格持續攀升，為反應上游原料漲幅，已逐步對客戶調整價格, 適時反映成本。

騰輝高散熱板應用於汽車頭燈照明基板，目前已由歐系車種擴大打入日系汽車品牌，同時，應用層面也在擴大中，運用在照明、電池及充電系統。

目前，騰輝兩岸合計有蘇州一、二廠，每月產能 80 萬張，占總產能 75%，江陰廠主要生產高散熱鋁基板，每月產能 20 萬張，占總產能為 10%，深圳廠每月產能 5 萬張，占總產能 5%，台灣廠月產能 12 萬張，占總產能 10%。目前正進行擴充深圳廠產能，每月將再增 5 萬張產能，目前騰輝電子產能利用率仍低於 60%。

騰輝電子規劃，2021 年資本支出 500 萬美元，約新台幣 1.4 億元，主要用於 5G 高頻高速材料的開發。