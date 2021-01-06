歇腳亭明132元登錄興櫃 最快年底前申請上櫃

連鎖茶飲集團聯發國際 (2756-TE)(歇腳亭) 將於明 (7) 日以 132 元登錄興櫃交易，主辦證券商為凱基證券；聯發董事長鄭凱隆表示，今年預計在北美新增 30-40 家店，其他市場店數也可望在疫情緩和後回復正成長，未來 3 年全球總店數上看 440 家、年複合成長 17%，最快年底前送件申請上櫃。

聯發國際目前資本額為 1.3 億元，以「歇腳亭 Sharetea」、「Mamak 檔」和「甘榜馳名海南雞飯」為經營主體。

其中，歇腳亭全球總店數至去年底共 323 家 (加盟店 319 家)，在美國超過 100 家，目前美國裝修中和已簽約尚有 25 家；而 Mamak 檔為馬來西亞特色餐飲品牌，已開出 1 家，甘榜馳名海南雞飯 3 家。

聯發國際去年合併營收 9.88 億元，年增 40.89%，營業毛利 4.46 億元，年增 34.41%，營業利益 1.56 億元，年增 37.12%，稅後純益 1.19 億元，年增 27.18%，每股純益 (EPS) 9.77 元。

目前聯發國際主力市場在美國，共插旗美國 17 州、總店數達 104 家，鄭凱隆看好美國市場潛力，而聯發的優勢在於，可成功在純白人區開店，且加盟主 70% 非華人、消費者 50% 非華人，真正融入美國在地。

另一方面，不同於其他競爭同業採行區域代理，聯發國際在美國採單店加盟，對加盟主的控管力佳，並可提高加盟主對總部的需求。