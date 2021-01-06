〈富邦金擬併日盛金〉富邦金重申 公開收購日盛金將創造多贏 籲股東支持應賣

針對日盛金控 (5820-TW) 昨 (5) 日董事會建議股東就是否應賣應審慎評估，富邦金控 (2881-TW) 今 (6) 日重申本公開收購案可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應，把握公開收購期間參與應賣。

日盛金於昨日深夜發布重大訊息，認為富邦金擬以每股 13 元的收購價格，低於該公司委請兩家獨立會計師事務所估算的合理區間，分別為 13.89 元~ 15.71 元、9.63 元~ 16.93 元，且還認為富邦金收購資金來源的合理性尚待釐清、員工權益照顧說明空泛等三大顧慮，建議股東謹慎評估是否賣出持股。

不過富邦金公開收購期間自 2020 年 12 月 22 日至 2021 年 2 月 1 日止，倒數剩不到一個月可以收購，富邦金金日發布新聞稿對日盛金股東喊話，富邦金表示，該金控以相較公告日 (12/18) 前 20 個交易日均價的溢價率 24.8% 之每股 13 元進行公開收購，以公平且一致性的條件，是提供日盛金控大小股東實現投資獲利的機會。

富邦金進一步指出，本案公開收購價格由安永會計事務所出具價格合理性意見書，對日盛金控的股東及富邦金控而言均屬合理範圍，且溢價符合台灣過去幾年所有公開收購的市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當。

對於日盛金控的客戶，富邦金控期盼能結合集團資源與多元服務平台，提升服務的廣度與深度。對於日盛金控員工，富邦金控重申，公司一向視員工為最重要資產，將保障員工工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼共同參與富邦金控未來成長。

富邦金控強調，本諸誠意進行公開收購日盛金控，響應金金併政策，促進金融產業整併及發揮綜效，對於富邦金控可望強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，對於日盛金控的股東、客戶、員工亦可望帶來正面效益。富邦金控懇切呼籲，日盛金控股東支持本公開收購案參與應賣，共創多贏。

