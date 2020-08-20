歇腳亭正式登陸日本 一號店插旗東京新宿

台灣的珍珠奶茶連鎖店「Sharetea 歇腳亭」週四 (20 日) 正式插旗日本，在東京新宿的丸井百貨本館開幕，未來計畫展店 500 家以上。

歇腳亭創業於 1992 年，因與日本當地知名迴轉壽司連鎖「壽司郎」(Sushiro) 合作，於 2019 年 7 月在日本當地的 523 家壽司郎門市同步推出聯名商品「會發光的珍珠奶茶」，正式打入日本市場。

「會發光的珍珠奶茶」推出後大受歡迎，3 個月就賣出 175 萬杯。也因市場反應超乎預期，一時間更發生缺貨現象。

日本壽司郎的營運公司「Sushiro Global Holdings Ltd.」(3563-JP) 在今年 5 月財報說明會上，曾提到將與台灣合作夥伴來共同展開。

Sushiro Global Holdings 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

8 月 20 日在日本新宿開幕的「Sharetea」日本一號店，是由 Sushiro Global Holdings 的子公司「Sharetea Japan」與品牌擁有人的台灣聯發國際餐飲集團所共同經營。

Sharetea Japan 的公司社長小林哲，接受日本媒體訪問時表示，日本國內的台灣茶飲專門店增加，將有很大的成長機會，希望在各年齡層都可獲得支持，目標成茶版的日本星巴克。

長期目標方面，未來打算在日本全國展店超過 500 家以上。